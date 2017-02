Katy Perry è tornata: il nuovo singolo è "Chained to the Rhythm"

Nuovo singolo e nuovo look per Katy Perry , che torna sulla scena musicale con " Chained to the Rhythm ". Il featuring con Skip Marley, nipote della leggenda Bob Marley, fa da apripista all'album che secondo i beninformati potrebbe uscire a breve. La cantautrice californiana lo presenterà per la prima volta live domenica sera, durante la 59° edizione dei Grammy Awards e c'è grande attesa per la sua performance.

Il palco dei Grammy non è certo una novità per Katy, che nel 2015 si esibì come ospite nell'intensa "By the grace of God" per portare l'attenzione sul tema degli abusi domestici. Nonostante le tredici nomination, tuttavia, la popstar non è mai riuscita a portarsi casa l'agognato grammofono.



E se nella vetrinetta c'è ancora lo spazio vuoto, Perry può comunque consolarsi con i numeri da capogiro che ha registrato nel corso della sua carriera. E' infatti l'artista che ha venduto di più in digitale nella storia, con più di 18 miliardi di stream nel mondo, mentre per quanto riguarda i social è la persona più seguita di Twitter (oltre 95,7 milioni di follower).



Ha inoltre venduto 40 milioni di dischi e ha cantato di fronte a due milioni di persone per il suo Prismatic World Tour (151 date sold out). Inoltre nemmeno Lady Gaga è riuscita a soffiarle il record del Superbowl: l'esibizione del 2015 l'ha infatti incoronata artista più vista di sempre durante l'evento sportivo.