Katy Perry e Orlando Bloom, esordio social della coppia

Come spesso accade, i social decretano la verità e ufficializzano alcune relazioni dopo i rumors. Così la foto postata da Katy Perry sul suo profilo Instagram si può conisderare come una conferma della sua relazione con Orlando Bloom. Nell'immagine i due sono sdraiati in accappatoio sulla scalinata di un hotel a Cannes. Le voci e le indiscrezioni sempre maggiori sulla loro relazione si erano rincorse negli ultimi mesi.