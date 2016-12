18 marzo 2015 Katy Perry e il giallo della catenina: la popstar sarà presto mamma? Una foto postata su Instagram dà nuovo vigore ai rumors sulla presunta gravidanza della cantante Tweet google 0 Invia ad un amico

13:01 - Katy Perry incinta? I rumors sulla maternità della cantante infiammano il web con una certa frequenza, grazie anche alla popstar che con il gossip sembra giocare non poco. Stavolta la cantante, che si trova in Scandinavia con il suo "Prismatic World Tour", ha postato su Instagram un primissimo piano che evidenzia una catenina con la scritta “Mamma”. Un annuncio al mondo di una gravidanza in corso o solo un gioiello come un altro? I fan si scatenano.

La popstar non aiuta a dissipare i dubbi generati dalla foto, limitandosi a taggare tale KatyCats. Secondo il sito statunitense FishWrapper, KatyCats non è altro che un fan della cantante e la collana sarebbe soltanto un suo regalo. A sostegno della sua tesi, il sito riporta che i fan più sfegatati di Katy Perry usano riferirsi alla loro beniamina definendola “mother” (mamma), alla stregua di quanto fanno i fan di Lady Gaga, i cosiddetti “mostri”, che chiamano la cantante “Mother Monster”.



Già a febbraio, un magazine a stelle e strisce aveva diffuso la notizia che Katy Perry fosse incinta di due mesi e prossima al matrimonio con John Meyer, con il quale la popstar pare viva ora una relazione più stabile, dopo continui tira e molla. La notizia fu poi smentita dall'entourage della cantante, impegnata a portare in giro per il mondo il suo tour.