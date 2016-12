Katy Perry, dopo il tradimento di Orlando Bloom rompe il silenzio sui social

Katy Perry via social rompe il silenzio durato giorni, dopo il tradimento del compagno Orlando Bloom. L'attore è stato pizzicato in una discoteca di Las Vegas, avvinghiato al suo vecchio flirt Selena Gomez . Su Twitter la popstar ha pubblicato un video del brano di Peggy Lee "Is that all there is?" (E' tutto qui?), indirizzato forse proprio al traditore. Nessuna scenata quindi, ma una ballad sofisticata per esprimere tutta la sua delusione.

Dopo le foto di Tmz, che ritraevano Bloom in atteggiamenti intimi con Selena Gomez in una discoteca di Las Vegas, la cantante aveva deciso di non commentare la vicenda. Il sito di gossip americano aveva precisato che la Gomez era rientrata in camera da sola, ma vedere il proprio uomo tra le braccia di un'altra non è andato giù alla Perry che pare aver scelto di interrompere la relazione.



La Perry e Bloom si frequentavano ormai da diversi mesi e sul red carpet del Met Ball avevano sfilato entrambi con un Tamagotchi attaccato all'abito, come a dire che erano pronti per crescere insieme una creatura (seppur virtuale). All'evento era presente però anche Selena, con cui l'attore ha avuto dei trascorsi, e può darsi che l'incontro abbia risvegliato qualcosa tra i due.



Nel 2014 Selena e Orlando si incontrarono sempre per una questione di corna, ma in quella occasione erano loro i traditi. Justin Bieber (boyfriend storico della Gomez) e la top Miranda Kerr (all'epoca signora Bloom) avevano infatti avuto un flirt, che mandò a rotoli le relazioni ufficiali. Uniti dal momento di dolore, si avvicinarono e ci fu anche una breve frequentazione. Ora il girotondo di tradimenti si è allargato, coivolgendo anche la povera Katy Perry che ha trasformato così il quadrato in un pentagono.