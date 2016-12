Katy Perry, décolleté straripante a Hollywood

11:58 - Katy Perry ha mostrato le sue grazie alla premiere del documentario sulla vita dell'amico designer Jeremy Scott, organizzata l'8 settembre al TCL Chinese 6 Theatre di Hollywood, in California. Prima della proiezione, la popstar è stata protagonista di un siparietto hot: insieme allo stilista, la Perry ha dovuto lasciare le impronte delle mani su una mattonella di cemento fresco e il décolleté ha rischiato di straripare dall'abito, troppo succinto.

La scollatura e lo spacco del vestito, molto profondi, non hanno aiutato Katy Perry nella particolare cerimonia, in cui è stata costretta a chinarsi nonostante i tacchi alti. La popstar però non ha fatto una piega, dispensando sorrisi e giocando con i flash dei fotografici.



Katy Perry era l'ospite d'onore di Jeremy Scott alla prima del film "Jeremy Scott: The People's Designer", che lo vede protagonista. Tra i due c'è una forte amicizia e una collaborazione professionale fruttuosa, con la cantante che è testimonial di diversi brand per i quali lo stilista disegna le sue creazioni.