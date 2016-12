Katy Perry contro i paparazzi: "Vecchi, disgustosi e pervertiti"

12:29 - Trasgressiva solo quando lo decide lei. Guai a immortalare Katy Perry in momenti intimi, specie quando è in bikini. La cantante, a Sydney per il suo tour mondiale "Prism", attacca i paparazzi su Twitter e li minaccia: "Chiunque pubblichi o posti foto non autorizzate di me in bikini acquistate da uno di questi vecchi disgustosi e pervertiti lo fa contro il mio volere" e posta i volti dei fotografi.

La popstar lamenta di essere stata vittima di "stalker" che l'hanno perseguitata in una spiaggia nudista: "I paparazzi non hanno rispetto, integrità, carattere, umanità. Sono stata stalkerata da parecchi uomini che non si sono fermati nemmeno quando li ho supplicati più volte di lasciarmi il mio spazio". Poi si scaglia soprattutto con un fotografo: "Ricordati che abbiamo foto del tuo minuscolo pene e della tua pancia piuttosto larga. Sei un vero psicopatico a farci foto mentre eri nudo".