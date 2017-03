Katy Perry cambia look dopo la rottura con Orlando Bloom: ora sembra Miley Cyrus

Dopo rumors e conferme, sappiamo che Katy Perry e Orlando Bloom si sarebbero momentaneamente lasciati per un periodo di riflessione. Intanto la pop star ha da poco lanciato il suo nuovissimo singolo "Chained To The Rhythm" e ha cambiato look. Forse per girare pagina? Di sicuro ha dato un taglio radicale ai suoi capelli e si è trasformata completamente. Si è mostrata sul suo profilo Instagram scatenando i fan: ora somiglia a Miley Cyrus nel suo momento sexy-pop-punk.