Katy Perry balla sulle note di Jovanotti e Baby K

Katy Perry non ama solo l'Italia, ma stando al video caricato recentemente sul suo profilo Instagram, avrebbe un debole anche per la musica italiana. Dopo l'uscita del suo quinto album in studio, "Witness", la celebre cantante californiana ha passato qualche giorno di meritato riposo a Capri, dove ha potuto apprezzare la nuova hit estiva "Voglio ballare con te", cantata da Baby K e Andres Dvicio. Insieme a un gruppo di amiche, Katy Perry ha poi ballato sulle note di "L'ombelico del mondo", uno dei brani più celebri di Jovanotti, datato 1995. La musica nostrana continua, dunque, a piacere anche agli artisti internazionali: solo due giorni fa, Francesco Gabbani aveva infatti pubblicato un video in cui Anastacia cantava "Occidentali's Karma".