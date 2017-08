Katy Perry al timone degli "Mtv Video Music Awards"

"Mi sto allenando con Mtv in assenza di gravità, mangiando il gelato per astronauti, e sono in una chat di gruppo con Buzz Aldrin e Neil deGrasse Tyson". Katy Perry annuncia così su Instagram che sarà lei a condurre gli " Mtv Video Music Awards ", in cui è in gara con tantissime nomination. La star indiscussa di questa edizione dà quindi appuntamento ai fan il 27 agosto dal Fabulous Forum di Inglewood , in California .

Katy illuminerà il palco come prima performer e poi condurrà la serata. La Perry si è già assicurata anche un posto tra le star con più nomination, ottenendone ben 5: Best Pop, Best Direction e Best Visual Effects per 'Chained to the Rhythm', Best Art Direction per 'Bon Appetit' e Best Collaboration per il singolo di Calvin Harris 'Feels', featuring Pharrell Williams, Perry e Big Sean.

E' un periodo d'oro per la popstar. Il nuovo album "Witness" ha debuttato al numero 1 nella classifica Billboard 200, diventando il suo terzo album con un debutto al primo posto. Ha inoltre segnato la miglior settimana per un album di un'artista femminile nel 2017. Si è anche affermato al primo posto nella Billboard's Top Current Albums e nella classifica Current Pop Albums. A livello mondiale, il disco ha dominato la classifica iTunes Albums in 46 Paesi. Il video ufficiale di 'Bon Appétit' ha segnato un nuovo record per la popstar, superando le 100 milioni di visualizzazioni in soli 18 giorni. Il video di "Firework", invece, ha appena superato il miliardo, mentre quelli di "Dark Horse" e "Roar" i 2 miliardi di visualizzazioni. Quest'anno, inoltre, il video di "Roar" ha ottenuto il disco di Diamante, superando i 10 milioni di singoli venduti e di streaming negli Stati Uniti.

Non solo. Katy ha raggiunto un nuovo traguardo su Twitter: è la prima artista a toccare la quota di 100 milioni di seguaci, ed è stata la più seguita su Twitter dal 2013.