Katy Perry aiuta la sorella a partorire nel suo salotto

E' diventata zia per la seconda volta, ma per Katy Perry è stata un'altra esperienza unica. La sorella Angela ha infatti partorito nel salotto di casa della pop-star, assistita proprio dalla cantante. Su Twitter Katy ha cinguettato: "Aiutare la propria sorella a partorire dalle due di pomeriggio e poi andare in studio a registrare tutta la notte? Io l'ho fatto! Trovatene un'altra come me...".