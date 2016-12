Katie Holmes scatto senza trucco e dichiarazioni pro Hillary Clinton sui social

I capelli bagnati e il volto completamente struccato Katie Holmes, quasi irriconoscibile, posta su Instagram alcuni scatti make up free, poco prima di annunciare il suo appoggio a favore di Hillary Clinton : "Sono con lei", scrive condividendo una foto della candidata democratica. L'attrice mostra tutta la sua naturale bellezza acqua e sapone, come se si fosse appena svegliata, e augura una buona giornata.

L'ex moglie di Tom Cruise sarebbe in procinto di tornare all'altare a novembre con il suo fidanzato segreto, Jamie Foxx, 48, nella sua casa a Westlake Village, stando ad alcune indiscrezioni di OK! Magazine.



La star di Hollywood ha divorziato da Cruise nel 2012, ma, stando ai rumors, sarebbe fidanzata con Foxx già da tempo.

Al momento vive tra Los Angeles e Manhattan con la figlia Suri, 10. Presto sarà sul grande schermo nella commedia Colpo di Stato che uscirà nel 2017 e in televisione nel ruolo di Jacqueline Kennedy nella miniserie The Kennedys: After Camelot, sempre nel 2017.