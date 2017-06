Kate Winslet: "Nessuna tata, vado io a prendere i figli a scuola"

Niente cuoco, nessun autista e neppure la tata. Parola di Kate Winslet che ne va orgogliosa. La star di Hollywood, già premio Oscar, è l'antidiva per eccellenza e in una intervista ad "Harper Bazaar" confessa di non avere persone di servizio al suo seguito: "Sarei infelice, non mi sentirei una persona normale". Mica male per per una che ha tre figli e due divorzi nel curriculum...