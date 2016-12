Kate Winslet è la protagonista del prossimo film di Woody Allen

Kate Winslet è la nuova musa di Woody Allen . Il regista avrebbe infatti pensato a lei per il prossimo film che si girerà a breve. Un lungometraggio il cui titolo non è ancor astato reso noto e, come per tutti i suoi ultimi film, i dettagli della trama verranno svelati solo all'ultimo. Intanto l'ultima pellicola di Allen " Cafe Society " farà il suo debutto al cinema il 16 luglio.

Nonostante abbia alle spalle più di vent'anni di carriera, l'attrice di Titanic non ha mai lavorato con l'autore di "Midnight in Paris" e di moltissimi altri capolavori. La Winslet dopo la nomination all'Oscar in Steve Jobs ha recitato nel film drammatico "Triple Nine". Recentemente ha preso parte al cast del film "The Mountain Between Us", targato Fox e co-interpretato da Idris Elba che uscirà nel 2017.