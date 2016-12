20 dicembre 2014 Kate Upton, per "People" è lei la più sexy donna vivente al mondo La modella attrice è stata incoronata dalla celebre rivista. "Per me sexy significa essere felice e sicura di sé" ha commentato lei Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:48 - E' da anni ormai una bellezza riconosciuta e sognata da milioni di uomini, ma adesso c'è anche un titolo a confermarlo: per la rivista "People", Kate Upton è la più sexy donna vivente. "Per me è un grande onore - ha commentato lei ricevendo il premio - perché essere sexy significa essere sicuri di sé e felici, quello per cui mi sono sempre battuta".

Nonostante i suoi 22 anni Kate è ormai una donna da copertina da anni, diventata celebre soprattutto per aver prestato il suo volto (e il corpo) al celebre speciale costumi di "Sports Illustrated".



La scorsa è stata una delle celebrità più colpite dal cosiddetto scandalo "Fappening", ovvero le foto private rubate da un hacker e diffuso in Rete. Della Upton sono state messe alla vista di tutti decine di immagini molto private, ma lei non ha mai voluto commentare quanto accaduto ed è andata avanti come se nulla fosse. E oggi guarda avanti consapevole di essere... la più sexy donna vivente.