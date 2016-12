Karima dà un taglio al passato: "Ora sono mamma e canto a ritmo di jazz"

11:00 - Anche se in copertina, nel nuovo album "Close to you", Karima ha i capelli lunghissimi, quando si presenta alla stampa per raccontare il disco in cui canta l'amato Burt Bacharach, sfodera un taglio alla Halle Berry. E pazienza se qualcuno si arrabbierà, la cantante è così: una voce fuori dal coro che impone le sue scelte, soprattutto musicali. Il 28 marzo torna ad Amici, il talent che l'ha scoperta, e a Tgcom24 racconta: "Sono cambiata, sono una mamma".

L'ultimo album di inediti risale al 2010, Karima ha tanta voglia di raccontarsi, ma prima è voluta tornare con un album dedicato alla sua grande passione, il jazz. E Bacharach, con il quale ha collaborato in passato. "Ho conosciuto il jazz da bambina - ricorda Karima - e quando ho sentito per la prima volta questi suoni ho capito che avevo dentro lo swing, ma non sapevo ancora come si chiamasse. Non è stato semplice scegliere le canzoni di sessant'anni di carriera di Burt, sono andata in sala di registrazione con 13 brani ma ne dovevo tagliere due, alla fine li ho messi tutti".



Per la registrazione la cantante - 30 anni a maggio - ha scelto di lavorare come si faceva una volta, in presa diretta: "Senza taglia e incolla. E' un modo di lavorare che richiede molta concentrazione e impegno fisico, perché la voce deve essere perfetta da subito, altrimenti il lavoro va fatto da capo". E la voce di Karima non tradisce: "Però mi dispiace dovermi chiudere in una cerchia di genere, perché voglio dare un'idea di me che non è solo jazzistica o black".



Tanto che l'artista sta pensando a un album di inediti, in cui raccontare i cambiamenti: "Sento il desiderio di un disco di inediti che mi racconti. Il mio album risale al 2010 e in cinque anni sono successe tante cose: sono cambiata come persona e come artista e poi sono diventata mamma". Sono passati quasi 10 anni da quando entrò nella scuola di Maria De Filippi, e ad Amici tornerà il 28 marzo: "Canterò 'Close to you', è un messaggio al mio pubblico e a chi mi ha sempre seguito. Anche quando un artista non è in scena lavora ai suoi progetti. Io poi ho scelto una vita normale, vivo ancora nella mia Livorno, cerco il più possibile di rimanere con i piedi per terra, di non farmi contaminare. Quando partecipai ad Amici non c'era ancora il boom delle case discografiche legate ai ragazzi, ma oggi penso che è stato meglio così, che ognuno ha la propria strada da percorrere". La sua, Karima, l'ha trovata.