Karima Ammar: "Mi fermo, devo risolvere un problema di salute"

Piccolo problema di salute per Karima Ammar, cantante e ex allieva della scuola di Amici. Attraverso un post pubblicato su Facebook ha infatti annunciato: "Mi devo fermare perché ho avuto un problemino di salute, che devo risolvere. Non me l'aspettavo ma la vita a volte ci presenta delle cose con cui fare i conti". Karima non entra nello specifico, ma per qualche tempo dovrà sicuramente stare a riposo.