Karel Music Expo, una tre giorni all'insegna della musica e del cinema

Va in scena a Cagliari dall'1 al 3 ottobre la nona edizione del Karel Music Expo . Un'edizione che oltre alla musica avrà per protagonista anche il cinema con alcune delle pellicole più interessanti dell'ultimo anno. Tra i protagonisti musicali sono da sottolineare le presenze di Bob Log III, Colapesce, Giuliano Dottori e degli inglesi Clinic .

Saranno tre giorni che metteranno al centro anche il territorio, con le diverse location che ospiteranno il festival: da Palazzo Siotto, che ospiterà le proiezioni e gli incontri per il KME Movie, al Teatro Civico e il Teatro S.Croce.



Sul fronte musicale l'offerta sarà ampia e variegata. Dall'electroblues di Bob Log III (“la roba più strana che possa mai aver sentito”, ha detto di lui Tom Waits) alla new wave di Blaine Leslie Reininge (cofondatore e leader dei californiani Tuxedomoon) che presenta il suo nuovo progetto solista in coppia con Georgio Valentino (songwriter originario della Florida ma Belga di adozione), passando per il cantautorato nostrano di Colapesce, Dimartino e Giuliano Dottori e il rock alternative di Appino e degli inglesi Clinic.



Ma anche il cinema non sarà un semplice elemento di contorno. Si potrà assistere alla proiezione di film indipendenti nazionali e internazionali, selezionati da Daniela Lucato, regista, attrice e curatrice di KME MOVIE, con l'obiettivo di promuovere i giovani registi e cineasti impegnati nel campo dell'arte contemporanea attraverso fiction e cortometraggi animati fino a 20 minuti. Un ampio ventaglio di generi musicali e stili cinematografici che invaderanno la città.