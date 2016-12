Kanye West senza limiti per il suo "Swish": "Sarà il migliore album di tutti i tempi"

Il seguito di "Yeezus" (2013) vede la presenza di dieci tracce. Sul foglio scritto a mano che appare nel cinguettio, si rivela anche la presenza in studio della cognata Kylie Jenner, vista la scritta in rosso "Kylie was here". Impreziosito dalle collaborazioni con Kendrick Lamar, Post Malone, Sia, Ty Dolla Sign e Vic Mensa, a sorpresa non conterrà il brano scritto in collaborazione con Rihanna e Paul McCartney, "FourFiveSeconds".