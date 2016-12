Kanye West ricoverato dopo aver cancellato il tour

Secondo quanto scrive il sito Tmz, il rapper è stato ricoverato per stress e burnout, dopo che la polizia di Los Angeles si è presentata a casa del suo preparatore, Harley Pasternak, in seguito a una chiamata di emergenza. Kanye West avrebbe opposto resistenza al trasporto in ospedale e, una volta ricoverato, è stato sottoposto a una visita psichiatrica.



Durante la sua breve performance a Sacramento oltre a cantare solo 2 brani, ha parlato delle elezioni presidenziali e dell'influenza dei social sull'esito del voto. Ma ha anche lanciato critiche ai colleghi Jay Z e Beyoncé. Il marito di Kim Kardashian ha insinuato che Jay Z avrebbe contattato dei sicari per ucciderlo e che Beyoncé avrebbe obbligato gli organizzatori degli Video Music Awards di Mtv a darle un premio se volevano una sua esibizione.



Kris Jenner, la suocera di West, ha invece spiegato in un'intervista che il rapper è semplicemente stanco per i molti impegni dell`ultimo periodo e che ha bisogno di riposo. In molti, però, ritengono che la cancellazione del Tour sia da mettere in relazione ai commenti del cantante sul palco che hanno attirato molte critiche dai suoi fan.