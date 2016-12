Kanye West indebitato? Pizza Hut UK gli offre un lavoro

Pizza Hut , la catena americana di pizzerie, va in soccorso di Kanye West , che aveva detto via Twitter di avere 53 milioni di dollari di debiti, salvo poi correggere il tiro e dichiarare di aver bisogno di quella cifra per investire in nuove iniziative. La divisione britannica della società di ristorazione ha offerto un lavoro al rapper e lo ha fatto con alcuni tweet in risposta al suo appello: "Kanye ci dispiace. Non possiamo accettarlo. Chiamaci".

Pizza Hut Uk non si è limitata a un unico tweet. Sul profilo ufficiale della catena sono apparsi anche due meme della copertina di "The Life of Pablo", l'album appena pubblicato dal rapper. In uno campeggia la scritta "The Life of Pizza" e il messaggio: "Amiamo la nuova cover, amico. Non vediamo l'ora di ascoltare l'album. Speriamo che Zuckerberg ti dia il denaro che meriti". Nell'altro, c'è invece un finto curriculum vitae del musicista in cui si riportano le capacità e le referenze di Dio, Kim (Kardashian, la moglie), North (la figlia) e quella di Taylor Swift depennata.



E ancora una terza risposta ai cinguettii di Kanye West: "Smettila di dire a tutti che hai bisogno di grano e prova a impastare. Abbiamo il tuo c.v. Inizi domani mattina alle 9".



Insomma la catena ha pensato di giocare con le dichiarazioni del rapper, prendendolo un po' in giro. Chi invece ha preso piuttosto seriamente la richiesta di denaro del milionario West è Jeremy Piatt, il fan che si è fatto promotore di una campagna di fundraising sul web. Al grido di "Salviamo Kanye dai debiti", sono stati raccolti oltre 3 mila dollari in due giorni, grazie a 337 donatori.