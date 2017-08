Kanye West fa causa ai Lloyd's, chiede 10 milioni di dollari di danni

A novembre Kanye West aveva annullato il suo "Saint Pablo Tour" dopo un crollo nervoso per cui era stato necessario un ricovero. Ora ha denunciato i Lloyd's di Londra, la compagnia assicurativa che copriva il suo tour, accusandoli di non essere stato rimborsato. Secondo gli avvocati del rapper: "L’assicuratore non ha fornito nessuna spiegazione coerente sul mancato pagamento, lasciando intendere che il consumo di marijuana di Kanye potrebbe essere motivo sufficiente".

Nella documentazione della causa, ecco le accuse nei confronti della compagnia assicurativa: “I musicisti che pagano profumatamente le compagnie assicurative del gruppo Lloyd’s of London hanno molto da imparare da questa storia.Queste aziende vogliono solo collezionare premi milionari; non vogliono pagare i rimborsi, non importa quanto legittimi. Il loro modello di business comprende infinite “verifiche” con l’unico obiettivo di rallentare il procedimento all’infinito. Gli artisti sono convinti di pagare per ottenere pace e tranquillità mentale. Quello che acquistano dagli assicuratori, invece, è solo un biglietto per un posto in prima fila in tribunale“.



I Lloyd's si sono limitati a dire: "Non possiamo esprimerci sul caso specifico. La nostra reputazione è stata costruita sul rispetto dei nostri obblighi in modo efficace e rapido. Solo lo scorso anno abbiamo pagato 14 miliardi di sterline".