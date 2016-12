Kanye West debutta su Instagram con un milione di follower

Una partenza boom per la star, che a livello di numeri deve però fare i conti con la moglie, vera regina dei social che ha quasi raggiunto gli 83 milioni di seguaci, facendola diventare una delle donne più seguite del pianeta. Però Kayne potrebbe non essere da meno, se mantenesse questo ritmo.



Il rapper aveva recentemente confessato di essersi sbarazzato del proprio telefonino, in modo da avere tempo e voglia di creare. E inoltre già a marzo, via Twitter, rivelò di volersi aprire un profilo Instagram.