Kanye West beccato a scaricare illegalmente

Kanye West dovrebbe essere il primo a ergersi contro la pirateria digitale, dopo che il suo album è finito in streaming su Pornhub . Pare però che anche al rapper non dispiaccia scaricare illegalmente file . Sul suo profilo Twitter ha infatti pubblicato una foto del computer in cui si intravede una finestra aperta su Pirate Bay, sito utilizzato per scaricare download piratati.

Nell'immagine si vede una finestra aperta sul video di Death With Dignity di Sufjan Stevens, mentre in quella successiva si scorge la scritta Pirate Bay. Sembra che in quel momento stesse scaricando illegalmente Serum, un sintetizzatore del valore di circa 200 dollari della Xfer Records.



La foto ha fatto in breve il giro dei social, finendo sotto gli occhi del co-fondatore del servizio Deadmau5 che non l'ha presa molto bene. "Che caz*** Kanye West... Non ti puoi permettere Serum? - ha twittato - Iniziamo un Kickstarter per aiutarlo ad acquistare una copia di Serum". Dopo i debiti milionari il 'povero' Kanye non riesce neppure a trovare 200 dollari. Scatterà la solidarietà in Rete?