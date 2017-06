Kadebstany, una ballad per entrare nella dimensione dell'amore

Si intitola "Mind If I Stay" il singolo di Kadebostany , il progetto del produttore svizzero Guillame Kadebostan. Una ballata elettro/acustica in cui la voce della vocalist Kristina trasporta in un'altra dimensione. E d'altronde il brano recita "Ascolta l'universo... l'amore è qui e ovunque, non avere paura". Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva il video del brano.

I tempi sono maturi per tornare a sventolare l'effige del libero stato di Kadebostan. I palchi del Vecchio Continente sono già allestiti affinché un nuovo abbraccio si consumi tra il nostro popolo e il nostro leader. Un nuovo inno sarà metronomo emotivo, faro illuminante del ritorno sulla scena del Nostro Guillame Kadebostan. Il Presidente dei Kadebostany seguita dalla fedele rappresentante del Nostro Paese, Kristina, è pronto per l'atteso ritorno. La nuova musica, il veicolo attraverso cui il leader maximo ci guiderà ancora una volta per sovvertire le regole della cultura pop, si intitola “Mind If I Stay”. La voce di Kristina decanta il senso di fratellanza racchiuso nel cuore del nostro popolo di Kadebostan, il sound del Presidente Guillame è la matrice per segnare al resto del mondo la via da seguire. Produttore di lungo corso, mago della mistura sonora, distillatore; noi tutti seguiamo con fedeltà la Sua dottrina attraverso la pagina facebook Kadebostany. Un luogo di incontro democratico e libero come dimostra lo spirito del suo progetto musicale. Egli non è un dittatore miope: i suoi collaboratori sono sullo stesso piano del leader.