Justin Timberlake, vacanze in Toscana con la moglie Jessica Biel

Bermuda, camicia di jeans e cappellino nero in testa. Non è passato inosservato Justin Timberlake in Toscana, dove sta trascorrendo una vacanza all'insegna del relax con la bella moglie Jessica Biel. I due si sono regalati una gita a Siena e un pranzo in centro. Le star sono state immortalate dai gestori dell'Osteria Le Logge che hanno postato sul profilo Facebook lo scatto ringraziando la coppia.