Justin Timberlake torna con un nuovo brano dopo tre anni di silenzio

Dopo tre anni di silenzio è tornato a farsi sentire Justin Timberlake. Esce il 6 maggio il nuovo brano "Can't Stop The Feeling", incisa appositamente per il film della Dreamworks "Trolls", in cui Justin presta la voce a un personaggio. Non si sa se la canzone sia solo legata alla soundtrack della pellicola o se possa anche far parte del nuovo disco del cantante, che comunque è atteso per i prossimi mesi.