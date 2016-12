21 gennaio 2015 Justin Timberlake, quando il re del pop muoveva i primi passi Una foto d'infanzia, postata su Instagram in occasione del compleanno della mamma, mostra il divo da bambino Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:22 - Bello e biondo lo era già, ben prima di diventare una star. Justin Timberlake svela se stesso da piccolo in una foto postata su Instagram in occasione del compleanno della mamma, Lynn Bomar. Nella foto il cantante e attore è ritratto sorridente al mare insieme alla madre, che nel messaggio di auguri pubblicato, definisce “prima complice e regina della casa”.

Un bambino di 2 o 3 anni dai riccioli biondi ghigna sorridente in spiaggia, accanto alla mamma distesa a prendere il sole. Con questa foto, ricordo di un'estate felice, Justin Timberlake ha voluto fare gli auguri alla madre, postando sul web un messaggio di gratitudine e amore. “Ti voglio bene più di quanto le parole non riescano a descrivere. Tutto quello che sono e mi sforzo di essere dipende da te. Ti voglio bene mamma”, è la lettera scritta del cantante.



A pochi mesi dalla nascita del suo primogenito, Timberlake ci regala uno nuovo estratto dall'album di famiglia: già l'anno scorso, in occasione della festa della mamma, l'artista aveva pubblicato una foto di lui bambino.