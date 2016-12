20 aprile 2015 Justin Timberlake e Jessica Biel, prima foto del piccolo Silas La popstar ha condiviso sul web uno scatto del bambino, nato lo scorso 11 aprile. La foto ha ricevuto oltre un milione di "like" in poche ore Tweet google 0 Invia ad un amico

12:05 - Justin Timberlake e Jessica Biel presentano il loro piccolo Silas, nato lo scorso 11 aprile. La popstar ha postato su Instagram una foto del primogenito tra le braccia della mamma, ricevendo oltre un milione di "like" in poche ore. "I Timberlake sono pronti", è il commento del cantante alla foto ricordo, scattata prima di assistere a una partita di basket. Il piccolo indossa la maglietta dei Grizzlies, la squadra di Memphis di cui papà Justin è tifoso.

Segue già le orme paterne Silas Randall Timberlake, il primo figlio di Justin e Jessica Biel, in splendida forma a poco più di una settimana dal parto. Senza trucco e in tenuta sportiva, con tanto di cappellino, la bella attrice stringe il suo bambino tra le braccia e mostra un sorriso smagliante, mentre il neonato abbozza una simpatica smorfia.



Justin Timberlake e Jessica Biel si sono sposati in Puglia nel 2012, coronando una relazione iniziata cinque anni prima. La coppia, tanto unita, quanto riservata, ha annunciato di aspettare il primo figlio lo scorso novembre, in corrispondenza delle elezioni di midterm. La Biel confermò le indiscrezioni sulla sua gravidanza postando un messaggio di invito al voto in cui scriveva: "Tutti i bambini più in gamba lo hanno già fatto".