Justin Timberlake, doppio ritorno: nuovo album e show al Super Bowl

Una performance che ha fatto scandalo scatenando numerose polemiche. Da quell'anno l'esibizione è trasmessa in leggera differita per evitare sorprese sgradite al pubblico di famiglie che segue il Super Bowl, uno degli avvenimenti più attesi dell'anno dal popolo americano.



Attore e musicista dai molteplici talenti, Timberlake ha venduto nel mondo più di 32 milioni di album, ha riempito stadi e arene ovunque, ha ricevuto numerosi awards e nomination ed è diventato uno dei più rispettati entertainer dello show-business globale.



Tutti e tre gli album solisti di Timberlake (“Justified”, “FutureSex/LoveSounds” e “The 20/20 Experience”) sono stati certificati platino e multi-platino ovunque. Recentemente Timberlake ha ricevuto il quarto platino per la hit “Can't Stop The Feeling!”, tratta dalla colonna sonora del film “Trolls”, che ha debuttato al #1 della Billboard Hot 100, è stata certificata come il singolo più venduto nel 2016 negli Stati Uniti e la più trasmessa dalle radio in Italia, gli ha inoltre fatto vincere il decimo Grammy Award, gli ha procurato la nomination per un Academy Award e un Golden Globe Award.



Come attore, Timberlake è apparso in molti film tra cui “Alpha Dog”, “Black Snake Moan” e “Shrek The Third”. Ha ricevuto ottime recensioni per la sua performance in “The Social Network”, film nominato agli Oscar. È apparso anche in “Bad Teacher”, “Friends With Benefits”, “In Time”, “Inside Llewyn Davis”, “Runner Runner”, “Trolls” e “Wonder Wheel”. Infine Timberlake ha vinto 4 Emmy per le sue apparizioni al “Saturday Night Live”.