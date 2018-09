Justin Theroux e Jennifer Aniston: "Doloroso, ma è stata una separazione gentile"

E' passato qualche mese dal divorzio tra Justin Theroux e Jennifer Aniston . Per la prima volta l'attore ha parlato della rottura, in un'intervista al "New York Times", spiegando che tra lui e la ex la separazione è avvenuta in maniera "gentile, ci rispettiamo abbastanza da non renderla più dolorosa di quanto già non lo sia. E' stato devastante perché sapevamo che la nostra amicizia non sarebbe più stata la stessa".

"La buona notizia è che è stata probabilmente - scelgo le parole molto bene - una delle separazioni più gentili, non c'è ostilità tra noi" ha dichiarato Theroux. "Nessuno di noi due è morto e non ci lanciamo le asce dietro. E' noioso ma ci rispettiamo al punto da non renderlo più doloroso di quanto già non sia".



La Aniston aveva già parlato della rottura su Instyle Magazine, soprattutto per mettere a tacere gossip e indiscrezioni non veritieri: "Le persone si fanno idee sbagliate su di me. 'Jen non riesce a tenersi un uomo; Jen rifiuta di avere un bambino perché è egoista e impegnata nella sua carriera; Jen è triste e affranta'... Nessuno considera quanto la situazione fosse delicata per me e il mio partner".