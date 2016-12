Justin Bieber tra nuovo look e tante coccole

Ne ha fatte di tutti i colori Justin Bieber e ora ha deciso di convertirsi ai dreadlocks. Il cantante canadese sui social sfoggia infatti un nuovo look, sbarazzino, come la sua età: 22 anni. E sempre su Instagram si mostra mentre si fa massaggiare alla testa, ai piedi e sul corpo. Intanto nella notte ha trionfato anche agli iHeartRadio Music Awards 2016 , con ben tre premi su cinque nomination. Insomma, non si ferma più.

In Rete le fan si sono già divise su chi approva il nuovo look e chi invece lo trova "banale". Ma Justin non si cura delle polemiche e anzi si rilassa con un massaggio molto particolare. Sui social è infatti apparsa una foto che lo vede sdraiato su un lettino mentre si fa coccolare da ben tre addetti ai lavori. Uno si occupa delle sue mani, un'altra della sua testa e un'altra ancora dei suoi piedi. E soprattutto pratica il cupping, ovvero la "coppettazione", una pratica terapeutica della medicina cinese. Quando si tratta di sperimentare Bieber non si tira di certo indietro.