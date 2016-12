Justin Bieber tornerà in Italia a giugno: fan in delirio

Il 19 e 20 novembre si terranno le uniche due date italiane del "Purpose World Tour" di Justin Bieber, a Bologna. Ma arriva l'annuncio del ritorno della star di "Sorry" nel nostro Paese. Il 18 giugno la star si esibirà all'Autodromo Nazionale di Monza, insieme a Martin Garrix, in occasione degli I-Days Milano 2017. Fan in delirio e l'hastag #BieberIDAYS svetta nelle tendenze Twitter.