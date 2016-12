Justin Bieber, statua hot al Madame Tussauds di Londra

Per celebrare l'arrivo del "Purpose World Tour", atteso a Londra con 4 tappe tutte sold out, il Madame Tussauds della capitale britannica ha creato una nuova particolare statua di cera di Justin Bieber. Il 22enne canadese appare in versione hot, a torso nudo e bagnato, chiara ispirazione alla "pratica" della doccia finale che lo vede protagonista alla fine di ogni suo concerto. Le prime fan accorse hanno apprezzato il loro beniamino in questa "veste".