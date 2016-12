27 dicembre 2014 Justin Bieber si regala un jet per Natale Il bad boy della musica è il più ricco tra i vip under 30: su Instagram le foto della sua ultima "conquista" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:40 - Grazie al suo ultimo tour ha guadagnato quasi 80 milioni di dollari, così Justin Bieber ha pensato bene di regalarsi un jet privato per Natale. Su Instagram ha subito postato le foto con tanto di dedica: "Lei è bellissima". Insomma il bad boy della musica è "innamoratissimo" del suo aereo e vuole farlo sapere a tutti i suoi fan. Che sul social network esultano e un po' lo invidiano...

In tre anni il cantante canadese ha guadagnato una fortuna, più di 200 milioni di dollari, e per le feste ha voluto regalarsi qualcosa di importante. In amore non è molto fortunato, tanto che con la bella Selena Gomez dopo vari tira e molla è finita da tempo.



Forse quella del jet è solo una "mossa" per riconquistarla, di sicuro la scelta di postare le foto su Instagram è legata alla recente storia dei falsi account smascherati che a Bieber ha fatto perdere ben 3.538.228 followers. E chissà se con l'aereo non riconquisti in un colpo solo il cuore della ex e i fan...