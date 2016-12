Justin Bieber, scontro con un paparazzo

11:01 - Al solito Justin Bieber non sa contenersi. Il cantante, in compagnia della modella Kendall Jenner a Parigi, si è innervosito per l'assedio dei paparazzi e a uno di loro ha messo la mano sul collo. A riferire l'accaduto è stato il sito americano Tmz. Non si sa perché il cantante si sia irritato, forse non voleva far sapere alla "sua" Selena Gomez che aveva un appuntamento romantico?