Justin Bieber, passeggiata a piedi nudi nel parco

Il Purpose World Tour di Justin Bieber continua a macinare data su data e per la popstar 22enne non deve essere facile reggere lo stress e mantenere sempre alta la concentrazione. Prima del doppio live a Boston (10-11 maggio) Justin ha quindi deciso di staccare la spina e fare un'escursione tutta relax nel parco cittadino... ma a piedi nudi. Una gitarella che non è passata inosservata, soprattutto sui social.

E' infatti bastato che Bieber pubblicasse su Instagram il suggestivo tramonto sul Boston Common per far partire la 'caccia'. I fan che si trovavano nei dintorni si sono infatti precipitati nel parco cittadino, per accaparrarsi una foto di lui tra gli scoiattoli. Via Twitter è subito partito il tam-tam degli 'avvistamenti' e la tranquilla passeggiata si è trasformata in una vera e propria sfilata social.