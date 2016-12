Justin Bieber omaggia Kurt Cobain dal vivo a Seattle

Durante la sua esibizione a Seattle, Justin Bieber ha omaggiato a suo modo Kurt Cobain, originario della città americana. L'idolo pop canadese si è presentato in versione grunge, con una maglietta con il volto del frontman dei Nirvana, una camicia in flanella e una pettinatura che vagamente ricordava quella dello scomparso artista. Ha poi inserito nel proprio set un intermezzo acustico ispirato alla performance della band per "MTV Unplugged".