Justin Bieber litiga con i fan al concerto e lascia il palco

E' finita per colpa di una maglietta bagnata la performance di Justin Bieber a Oslo. La popstar canadese si stava esibendo nel talk-show "Senkveld", quando dalle prime file hanno iniziato a buttare acqua sul palco. Bieber, per evitare di scivolare, ha quindi tentato di asciugare il pavimento con una maglietta. In platea, però, si è subito scatenata la rissa per accaparrarsi il cimelio e la star, infastidita, ha preferito andarsene.