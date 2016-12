Justin Bieber infuriato per le foto nudo: "Mi hanno fatto violenza"

Non è la prima volta che la gente può ammirarlo nudo o quasi. Ma che si trattasse di un nudo di spalle in barca o di un seminudo coperto solo da un asciugamano, le altre volte Justin Bieber aveva scelto in prima persona di mostrarsi. La paparazzata fatta dal "New York Daily News", in cui lo si vede a Bora Bora in un nudo frontale, non l'ha digerita: "Mi sono sentito violentato - ha detto in un'intervista - come hanno potuto farlo?".