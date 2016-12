11 aprile 2015 Justin Bieber, in Argentina mandato di arresto per il cantante Non sembrano finire i guai dell'ex idolo delle ragazzine, sempre più tramutato "bad boy". La richiesta del giudice dopo che il cantante non si è presentato a testimoniare a un'udienza per una denuncia contro due suoi collaboratori Tweet google 0 Invia ad un amico

21:40 - Un magistrato argentino ha emesso un mandato di arresto contro Justin Bieber, dopo che il cantante canadese non si è presentato a un'udienza relativa a una denuncia presentata contro due suoi collaboratori. Il giudice Alberto Julio Banos lo ha deciso dopo che nel novembre scorso un altro tribunale aveva fissato un termine massimo di 60 giorni entro il quale Bieber avrebbe dovuto presentarsi per dare spiegazioni alla giustizia sulla vicenda.

Nel novembre del 2013, quando il cantante andò per l'ultima volta in Argentina, un fotografo accusò una guardia del corpo e un assistente di Bieber di averlo malmenato mentre cercava di scattargli una foto in una discoteca di Buenos Aires.