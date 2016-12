16 giugno 2015 Justin Bieber-Hailey Baldwin, coppia su di giri nel mare di Miami La relazione tra la popstar e la modella non è ufficiale ma i due si divertono alla grande cavalcando una moto d'acqua Tweet google 0 Invia ad un amico

13:29 - Loro sostengono di essere solo amici, i rumors in realtà favoleggiano di un'intesa ben più profonda. Intanto Justin Bieber e Hailey Baldwin (figlia dell'attore Stephen) se la godono allegramente a Miami, spassandosela a bordo di una moto d'acqua. Un'amicizia comunque alla luce del sole tanto che Bieber ha pubblicato sul suo stesso profilo Instagram foto della vacanza.

Con la carriera momentaneamente in stand by, Bieber per una volta non fa parlare di sé per intemperanze o guai con la giustizia ma per una liaison che potrebbe rivelarsi importante. Con le modelle d'altra parte lui pare avere un feeling particolare, visto che tempo fa era stato avvistato in compagnia di Jade Pierce. Ma con la Baldwin il rapporto sembra avere una marcia in più.