Justin Bieber e Selena Gomez, ritorno di fiamma: nozze in vista?

Negli Usa non si parla solo di Trump. Molti siti di gossip, In Touch Weekly in primis, raccontano del riavvicinamento tra Justin Bieber e Selena Gomez. Lui l'ha raggiunta da qualche settimana, mentre la cantante texana è in rehab. Le cose si stanno facendo serie e, a quanto pare, i due avrebbero già messo in cantiere le nozze. "Si sposerà in privato, per mostrare ai suoi genitori che non ha bisogno della loro approvazione", ha raccontato una fonte al magazine.