Justin Bieber e Ireland Baldwin, la strana coppia a New York

09:59 - Biondissimi, belli e ricchi. Justin Bieber e la modella Ireland Baldwin, figlia 19enne di Kim Basinger e Alec Baldwin, sono stati paparazzati a New York dopo una romantica cenetta a lume di candela. C'è chi dice che è nata una nuova coppia dello showbiz. In realtà i due sono amici da tanto tempo e quando Justin è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza sui social Irleand si è spesa in una accorata difesa che non è passata inosservata.