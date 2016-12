Justin Bieber è il più ricco tra gli Under 30

E' stata resa nota dalla rivista Forbes la classifica dei Vip Under 30 più ricchi. Al primo posto c'è Justin Bieber con 80 milioni di dollari guadagnati grazie all'ultimo tour. Al secondo posto gli One Direction con 75 milioni di dollari in tasca arrivati dal penultimo disco "Midnight Memories" e all'ultimo tour. Al terzo posto c'è una donna, Taylor Swift con 64 milioni, segue Bruno Mars con 60 milioni mentre Rihanna è quinta con 48 milioni.