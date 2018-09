Justin Bieber e Hailey Baldwin, nozze in vista

Fiori d'arancio in vista per Justin Bieber e Hailey Baldwin. Il cantante e la modella sono stati infatti paparazzati mentre entravano in un palazzo di giustizia a New York, dove si richiedono le pubblicazioni, ovvero la licenza per potersi sposare. Le pubblicazioni di matrimonio sono valide per 60 giorni quindi le nozze dovrebbero essere celebrate a fine 2018.