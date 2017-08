Justin Bieber, dopo il due di picche social lancia il singolo "Friends"

Non è la prima volta che Bieber e Bloodpop collaborano, era successo già in "Sorry", uno dei singoli dal disco "Purpose", targato 2015.



Facciamo un passo indietro invece, ritornando sulla vicenda del tentativo di Bieber con una sconosciuta. Mentre navigava su Instagram, la popstar è rimasta folgorato dalla bellezza di Jessica Gober, personal trainer di Savannah. Ha così contattato il centro fitness della ragazza per chiedere informazioni su di lei e poi le ha inviato un messaggio, con tanto di cuori. La risposta è arrivata dopo qualche ora in cui la ragazza ha girato una sua foto in cui compare assieme al fidanzato, con una breve didascalia: "Ho già tutto quello di cui ho bisogno".