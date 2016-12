Justin Bieber depresso, cancella gli incontri pre-concerto con i fan

"Cancello i meet and greets. Mi piace incontrare persone interessanti ma mi sneto mentalmente ed emotivamente esausto al punto da essere depresso. La pressione di soddisfare le aspettative della gente di quello che dovrei essere è troppa per me da gestire ed è pesante da portare sulle spalle". Con questo annuncio sui social Justin Bieber ha deciso di annullare gli incontri pre concerto che tiene durante il suo "Purpose World Tour" .

Il messaggio della popstar canadese continua dicendo: "Non vorrei deludervi ma voglio ancora darvi gli show e i dischi come promesso. Non so dirvi quanto sia dispiaciuto". Mentre sui social impazza l'hashtag #WeAreHereForYouJustin, il management di Bieber ha confermato la cancellazione dei meet and greets, spiegando come un "incidente di sicurezza" abbia causato il ripensamento della star riguardo alla gestione di questo spazio con i fan. E ora offre un pass vip come alternativa...