Justin Bieber conferma il fidanzamento e le nozze con Hailey Baldwin

Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: Lug 9, 2018 at 3:14 PDT

Dopo averli visti insieme in spiaggia e dopo i rumors recenti che parlavano di una proposta di matrimonio romanticissima alle Bahamas, la pop star è uscita allo scoperto. Bieber ha pubblicato un post su Instagram con la Baldwin in braccio e ha scritto queste tenere parole: "Volevo aspettare a dire qualcosa, ma le voci circolano in fretta. Ascolta, pura e semplice Hailey, amo veramente ogni cosa di te. Mi impegno a passare la mia vita a conoscere ogni parte di te amandoti, con pazienza e gentilezza. Prometto di guidare la nostra famiglia con onore e integrità lasciando che Gesù attraverso lo Spirito Santo ci guidi in ogni decisione".



Una dichiarazione d'amore in piena regola, che preannuncia anche il grande sì: "Il mio cuore è completamente tuo e ti metterò sempre al primo posto. Sei l'amore della mia vita, Hailey Baldwin. Mi rendi migliore e ci completiamo a vicenda. Non vedo l'ora che arrivi la migliore stagione della mia vita. Ogni cosa con te ha un senso e ciò che più mi entusiasma è che i miei fratellini possano vedere un altro matrimonio stabile e cercare di averne uno uguale. Il tempismo di Dio è perfetto: ci siamo fidanzati il settimo giorno del settimo mese, il numero sette è il numero della perfezione spirituale".