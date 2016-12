Justin Bieber condannato per guida spericolata e aggressione

Nuovi guai per Justin Bieber, che è stato giudicato colpevole di aggressione e guida spericolata. A renderlo noto E! Online, che ha contattato dall'entourege del cantante. In tribunale Bieber se l'è cavata pagando 600 dollari di multa per guida spericolata, mentre per quanto riguarda il reato di aggressione è stato giudicato colpevole, ma non è stata formalizzata una condanna penale ed è stato quindi rilasciato.