Justin Bieber chiude il suo profilo Instagram dopo il litigio con i fan per la nuova fiamma

La popstar ha 77,8 milioni di follower sul social, che si sono trovati davanti il messaggio "Mi dispiace, questa pagina non è disponibile". Non si sa ancora se Bieber abbia sospeso o definitivamente cancellato l'account. Ma aveva scritto: "Renderò il mio profilo privato se non la smettete con tutto questo odio. La situazione sta sfuggendo di mano. Se siete veramente miei fan non dovreste essere così con le persone che mi piacciono". Fino al colpo di scena. La Gomez ha commentato il post di Bieber con toni decisamente acidi: "Dovrebbe essere una cosa speciale soltanto tra voi due. Non essere arrabbiato con i tuoi fans. Loro ti amano. Erano lì per te prima di chiunque altro".



La replica alla ex non si è fatta attendere: "E' divertente vedere che la gente che mi ha usato per avere attenzioni cerca ancora di puntarmi il dito contro in questo modo. Triste. Non sono uno fatto per ricevere odio. Spero che tutti voi possiate essere gentili con i miei amici e fra di voi. Io amo i miei Beliebers". Selena, però, non ci sta e un ultimo messaggio riaccende vecchi dissapori: "E' divertente (vedere) come chi ha tradito tante volte, ora stia puntando il dito verso chi l'ha perdonato e sostenuto, non mi stupisce che i fan siano arrabbiati. Triste". Insomma, le parole d'affetto che Justin e Serena si erano scambiati a distanza dopo la fine della loro storia sembrano ormai acqua passata.



Quanto a Sofia, è una vera 'it girl', attiva sui social e presente a tutti gli eventi che contano: 18 anni, figlia di Lionel Richie e sorella di Nicole - amica strettissima di Paris Hilton. Che sta facendo cambiare il bad boy: "Non più un ragazzo - ha scritto accanto a un selfie in cui mostrava i suoi tatuaggi - ma c'è un nuovo uomo in città".